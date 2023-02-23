Лютий, 23 в 13:15

Найближчими стратегічними цілями РФ у повномасштабній війні проти України є захоплення територій Донецької та Луганської областей. Ці плани ворог хоче реалізувати до літа.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Збройних сил України, бригадний генерал Олексій Громов.

– Російські стратегічні цілі не змінилися. В найближчій перспективі Кремлю важливо захопити ключові населені пункти Донецької області, а в подальшому – захопити до літа і утримати Донецьку та Луганську області України, – наголосив Громов.

Він уточнив, що Росія хоче провести нову хвилю наступу, оскільки прагне зірвати підготовку ЗСУ до майбутніх контрнаступальних дій, а також завадити поставкам західної зброї.

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Крім того, агресор намагається захистити так званий сухопитний коридор з тимчасово окупованого Криму до РФ.

– Сили оборони України вимушені вкотре використовувати ефективну та виправдану тактику виснаження ворога, яка вже показала свою дієвість. Єдиним шляхом для мінімізації втрат та накопичення достатнього наступального потенціалу є ведення стійкої оборони, внаслідок чого ворог несе відчутні втрати та змушений постійно підтягувати свої резерви, – розповів Громов.

Він уточнив, що керівництво України паралельно вживає заходів для створення резервів, щоб військові підрозділи на передовій могли пройти ротацію та відновити боєздатність.

Також триває підготовка українських військових на західній техніці.

– Стратегічна поразка Росії у війні проти України невідворотна. Оскільки нашу державу підтримують провідні країни світу, ресурси яких значно більші у порівнянні з РФ… Ми зробимо все для того, щоб вийти на державний кордон України і зміцнити війська настільки, щоб відбити у ворога бажання будь-коли в майбутньому зазіхати на наші землі, – додав Громов.

За прогнозом керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова, з середини й до кінця весни на Україну очікують вирішальні бої. Це буде переломний момент у війні.

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Джерело: Військове телебачення України