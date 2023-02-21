Враг бросил максимум сил: Гайдай назвал самый тяжелый участок фронта в Луганской области
Самым тяжелым направлением в Луганской области является участок фронта в районе города Кременная. Там сейчас идет активная фаза боевых действий.
Об этом сообщил в эфире одного из каналов глава Луганской областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай.
По его словам, в регионе, и особенно на Кременском направлении, началась эскалация. Российские войска увеличили количество обстрелов и наступлений.
– Под Кременной сейчас идет активная фаза боевых действий… Наши войска держат там оборону, а кое-где и отбивают позиции у врага, — подчеркнул Гайдай.
Он уточнил, что из трех направлений в Луганской области, где российские оккупанты совершают наступательные действия, – в районе Белогоровки, Кременной и Сватового – Кременской сейчас самый тяжелый.
– (Войска РФ, — Ред.) туда бросили максимальное количество и сил, и средств. Они установили там очень мощные РЭБ-системы, которые не позволяют там нормально работать нашим БПЛА и квадрокоптерам, — заявил Гайдай.
Несмотря на это, украинские военные держат позиции и по возможности переходят в контрнаступление.
Гайдай также сообщил, что путинские солдаты больше боятся собственных пыточных и заградотрядов, чем гибели на поле боя.
На днях аналитики американского Института изучения войны (ISW) сообщили, что России, вероятно, не хватает резервов, чтобы усилить интенсивность наступления в Луганской области.
По данным британской разведки, войска РФ сейчас продолжают наступательные действия на Востоке Украины по нескольким направлениям с огромными потерями: Угледар, Кременная и Бахмут.
Источник: Луганская ОВА