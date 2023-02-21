Февраль, 21 в 12:52

Самым тяжелым направлением в Луганской области является участок фронта в районе города Кременная. Там сейчас идет активная фаза боевых действий.

Об этом сообщил в эфире одного из каналов глава Луганской областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай.

По его словам, в регионе, и особенно на Кременском направлении, началась эскалация. Российские войска увеличили количество обстрелов и наступлений.

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– Под Кременной сейчас идет активная фаза боевых действий… Наши войска держат там оборону, а кое-где и отбивают позиции у врага, — подчеркнул Гайдай.

Он уточнил, что из трех направлений в Луганской области, где российские оккупанты совершают наступательные действия, – в районе Белогоровки, Кременной и Сватового – Кременской сейчас самый тяжелый.

– (Войска РФ, — Ред.) туда бросили максимальное количество и сил, и средств. Они установили там очень мощные РЭБ-системы, которые не позволяют там нормально работать нашим БПЛА и квадрокоптерам, — заявил Гайдай.

Несмотря на это, украинские военные держат позиции и по возможности переходят в контрнаступление.

Гайдай также сообщил, что путинские солдаты больше боятся собственных пыточных и заградотрядов, чем гибели на поле боя.

На днях аналитики американского Института изучения войны (ISW) сообщили, что России, вероятно, не хватает резервов, чтобы усилить интенсивность наступления в Луганской области.

По данным британской разведки, войска РФ сейчас продолжают наступательные действия на Востоке Украины по нескольким направлениям с огромными потерями: Угледар, Кременная и Бахмут.

Источник: Луганская ОВА