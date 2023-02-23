Лютий, 23 в 16:19

Збройні сили України звели нанівець спроби наступу російських військ біля міста Кремінна (Луганська область).

Про це повідомив сьогодні на брифінгу заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ, бригадний генерал Олексій Громов.

Він зазначив, що ворог намагається збільшити інтенсивність боїв, використовуючи перевагу в людському мобілізаційному ресурсі. Тим самим агресор прагне виснажити підрозділи Сил оборони України.

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Основні зусилля війська РФ зосереджують на Сході України. Під час наступальних дій агресор завдає ракетних та авіаційних ударів по позиціях ЗСУ, а також здійснює артилерійські обстріли.

Зокрема, на Лиманському напрямку окупанти намагаються на окремих ділянках фронту відновити втрачені позиції, проте успіху не мають.

– Захисники України завдали противнику втрат і звели нанівець його спроби наступу в районах населених пунктів Невське, Червонопопівка, Кремінна та Білогорівка, – наголосив Громов, додавши, що ситуація там зараз стабільна й контрольована.

Так само успішними є дії ЗСУ і на Куп’янському напрямку. Підрозділи Сил оборони України відбили наступи окупантів у районі населених пунктів Гряниківка та Дворічне (Харківська область).

Нещодавно голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповідав, що найважчим напрямком на Луганщині є саме ділянка фронту в районі Кремінної, де триває активна фаза бойових дій. Російські війська збільшили там кількість обстрілів і наступів.

За оцінками аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW), РФ, ймовірно, не вистачає резервів, щоб посилити інтенсивність наступу на Луганщині.

Джерело: Військове телебачення України