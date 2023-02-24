Большинство государств боятся создавать трибуналы — Зеленский о привлечении РФ к ответственности

Февраль, 24 в 18:16

В большинстве своем государства боятся создавать трибуналы. Об этом сказал президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции 24 февраля.

— Если честно, в большинстве своем государства боятся создавать трибуналы. Боятся думать об этом — потому что разная ответственность. Но прежде чем что-то ввести в своем государстве, нужна политическая воля.

Глава государства добавил, что сейчас Украина отдельно работает над этим вопросом с некоторыми государствами.

— Мы работаем с Нидерландами с Марком Рютте, с Британией с Риши Сунаком. Работаем над механизмом компенсации с США и нашими балтийскими друзьями.

Зеленский сказал, что все шаги по привлечению РФ к ответственности начинаются с политического объединения и поддержки.

Сейчас смотрят

— Площадка ООН, возможно, не универсальная, но тем не менее такой площадки, где было бы больше государств, которых можно объединить политически, я пока больше не вижу. На этой площадке мы можем поддержать создание специального трибунала за преступления РФ, за агрессию РФ, и также мы работаем над созданием специального механизма по компенсации всех убытков, причиненных РФ на территории нашего государства.

Глава государства добавил, что сейчас все работают, чтобы это заработало — это сложный механизм.