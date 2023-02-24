Більшість держав бояться створювати трибунали – Зеленський про притягнення РФ до відповідальності

Лютий, 24 в 18:16

В більшості своїй держави бояться створювати трибунали. Про це сказав президент Володимир Зеленський під час пресконференції 24 лютого.

— Якщо чесно, в більшості своїй держави бояться створювати трибунали. Бояться думати про це – бо різна відповідальність. Але перш ніж щось запровадити у своїй державі, потрібна політична воля.

Глава держави додав, що наразі Україна окремо працює над цим питанням з деякими державами.

— Ми працюємо з Нідерландами з Марком Рютте, з Британією з Ріші Сунаком. Працюємо над механізмом компенсації з США та нашими балтійськими друзями.

Зеленський сказав, що всі кроки щодо притягнення РФ до відповідальності починаються з політичного об’єднання та підтримки.

Зараз дивляться

— Майданчик ООН, можливо, не універсальний, але тим не менш такого майданчика, де було б більше держав, яких можна об’єднати політично, я поки що більше не бачу. На цьому майданчику ми можемо підтримати створення спеціального трибуналу за злочини РФ, за агресію РФ, і також ми працюємо над створенням спеціального механізму щодо компенсації всіх збитків, завданих РФ на території нашої держави.

Глава держави додав, що наразі всі працюють, щоб це запрацювало – це складний механізм.