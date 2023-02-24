Возвращайтесь, но на Бушмастере: Зеленский о возобновлении работы посольства Австралии
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции 24 февраля заявил, что очень ждет возобновления работы посольства Австралии в Киеве.
Отвечая на вопрос, стоит ли Австралии возобновить работу своего посольства в Киеве, Зеленский сказал, что хотел бы пожать руку послу Австралии, который вернется.
Также он пошутил, что приятно иметь дело с таким журналистом, на вопрос которого можно ответить просто “да”.
— Я буду очень рад. У меня есть отношения с Австралией, и они нам очень помогали. Это очень важно. Потому что у нас дефицит бронированной техники.
Я бы сейчас не хотел предоставлять всю информацию о том, сколько именно мы получили от Австралии, но получили, и это прекрасно. Именно поэтому я очень хотел бы пожать руку послу Австралии. Возвращайтесь, но на Бушмастере (Bushmaster). Нам надо еще Бушмастеров.