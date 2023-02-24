Возвращайтесь, но на Бушмастере: Зеленский о возобновлении работы посольства Австралии

Февраль, 24 в 19:19

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции 24 февраля заявил, что очень ждет возобновления работы посольства Австралии в Киеве.

Отвечая на вопрос, стоит ли Австралии возобновить работу своего посольства в Киеве, Зеленский сказал, что хотел бы пожать руку послу Австралии, который вернется.

Также он пошутил, что приятно иметь дело с таким журналистом, на вопрос которого можно ответить просто “да”.

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