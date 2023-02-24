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Факты / Україна

Возвращайтесь, но на Бушмастере: Зеленский о возобновлении работы посольства Австралии

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Володимир Зеленський
Фото: Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции 24 февраля заявил, что очень ждет возобновления работы посольства Австралии в Киеве.

Отвечая на вопрос, стоит ли Австралии возобновить работу своего посольства в Киеве, Зеленский сказал, что хотел бы пожать руку послу Австралии, который вернется.

Также он пошутил, что приятно иметь дело с таким журналистом, на вопрос которого можно ответить просто “да”.

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— Я буду очень рад. У меня есть отношения с Австралией, и они нам очень помогали. Это очень важно. Потому что у нас дефицит бронированной техники.

Я бы сейчас не хотел предоставлять всю информацию о том, сколько именно мы получили от Австралии, но получили, и это прекрасно. Именно поэтому я очень хотел бы пожать руку послу Австралии. Возвращайтесь, но на Бушмастере (Bushmaster). Нам надо еще Бушмастеров.

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