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Факти / Україна

Повертайтеся, але на Бушмастері: Зеленський про відновлення роботи посольства Австралії

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Володимир Зеленський
Фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції 24 лютого заявив, що дуже чекає на відновлення роботи посольства Австралії у Києві.

Відповідаючи на запитання, чи варто Австралії відновити роботу свого посольства в Києві, Зеленський сказав, що хотів би потиснути руку послу Австралії, який повернеться.

Також він пожартував, що приємно мати справу з таким журналістом, на питання якого можна відповісти “так”.

Зараз дивляться

— Я буду дуже радий. У мене є відносини з Австралією, і вони нам дуже допомагали. Це дуже важливо. Бо у нас дефіцит броньованої техніки.

Я б зараз не хотів надавати усю інформацію щодо того, скільки саме ми отримали від Австралії, але отримали, і це чудово. Саме тому я дуже хотів би потиснути руку послу Австралії. Повертайтеся, але на Бушмастері (Bushmaster). Нам треба ще Бушмастерів.

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