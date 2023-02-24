Повертайтеся, але на Бушмастері: Зеленський про відновлення роботи посольства Австралії

Лютий, 24 в 19:19

Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції 24 лютого заявив, що дуже чекає на відновлення роботи посольства Австралії у Києві.

Відповідаючи на запитання, чи варто Австралії відновити роботу свого посольства в Києві, Зеленський сказав, що хотів би потиснути руку послу Австралії, який повернеться.

Також він пожартував, що приємно мати справу з таким журналістом, на питання якого можна відповісти “так”.

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