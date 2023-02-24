Повертайтеся, але на Бушмастері: Зеленський про відновлення роботи посольства Австралії
Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції 24 лютого заявив, що дуже чекає на відновлення роботи посольства Австралії у Києві.
Відповідаючи на запитання, чи варто Австралії відновити роботу свого посольства в Києві, Зеленський сказав, що хотів би потиснути руку послу Австралії, який повернеться.
Також він пожартував, що приємно мати справу з таким журналістом, на питання якого можна відповісти “так”.
— Я буду дуже радий. У мене є відносини з Австралією, і вони нам дуже допомагали. Це дуже важливо. Бо у нас дефіцит броньованої техніки.
Я б зараз не хотів надавати усю інформацію щодо того, скільки саме ми отримали від Австралії, але отримали, і це чудово. Саме тому я дуже хотів би потиснути руку послу Австралії. Повертайтеся, але на Бушмастері (Bushmaster). Нам треба ще Бушмастерів.