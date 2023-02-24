РФ может готовить сегодня “сюрпризы”, но атаки возможны и в другие дни — Игнат

Февраль, 24 в 9:19

Ровно год назад, 24 февраля, Россия начала полномасштабное вторжение на территорию Украины, поэтому сегодня враг может нанести массированный ракетный удар, заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

— Только начались сутки, которые стали символическими для всего мира. Все ожидают провокаций. То, что враг, возможно, захочет нам сделать определенные “сюрпризы” в этот день — есть такая угроза, — сказал он.

В то же время Игнат отметил, что не нужно сидеть в панике и ждать ударов, поскольку в РФ видят, что Украина готовилась, поэтому могут устроить ракетную атаку в любой другой день.

— Противовоздушные силы Украины окрепли, имеют определенный опыт в отражении этих атак, а также усиление со стороны партнеров, — объяснил он.

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По данным Генерального штаба ВСУ, с 24 февраля 2022 года российские войска нанесли по Украине почти 5 тыс. ракетных и почти 3,5 тыс. авиационных ударов.

Среди них почти 1,1 тыс. — с применением дронов.