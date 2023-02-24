РФ може готувати сьогодні “сюрпризи”, але атаки можливі і в інші дні – Ігнат

Лютий, 24 в 9:19

Рівно рік тому, 24 лютого, Росія розпочала повномасштабне вторгнення на територію України, тому сьогодні ворог може завдати масованого ракетного удару, заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

– Тільки почалася доба, яка стала символічною для усього світу. Усі очікують провокацій. Те, що ворог, можливо, захоче нам зробити певні “сюрпризи” у цей день – є така загроза, – сказав він.

Водночас Ігнат зауважив, що не потрібно сидіти у паніці та чекати ударів, оскільки в РФ бачать, що Україна готувалася, тому може влаштувати ракетну атаку в будь-який інший день.

– Протиповітряні сили України зміцніли, мають певний досвід у відбитті цих атак, а також підсилення з боку партнерів, – пояснив він.

Зараз дивляться

За даними Генерального штабу ЗСУ, з 24 лютого 2022 року російські війська завдали по Україні майже 5 тис. ракетних та майже 3,5 тис. авіаційних ударів.

Серед них майже 1,1 тис. – із застосуванням дронів.