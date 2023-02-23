Февраль, 23 в 15:38

В Генеральном штабе ВСУ рассказали, сколько ракет выпустили российские войска по Украине за время полномасштабной войны, с 24 февраля 2022 года.

Об этом заявил сегодня на брифинге заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ, бригадный генерал Алексей Громов.

Он напомнил, что РФ осуществляет ракетные обстрелы, а также применяет дроны-камикадзе для поражения объектов критической инфраструктуры.

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– Всего с начала полномасштабной вооруженной агрессии оккупационными войсками РФ по объектам на территории Украины нанесено почти 5 тыс. ракетных и почти 3,5 тыс. авиационных ударов, — подчеркнул Громов.

Он уточнил, что враг также нанес почти 1,1 тыс. ударов с применением дронов.

Громов отметил, что из-за дефицита высокоточных ракет Россия при обстрелах использует противокорабельные крылатые ракеты воздушного базирования Х-22, которые еще называют “убийцами авианосцев”. Этими ракетами агрессор бьет по домам украинцев.

Украинские военные анализируют все действия врага для лучшей защиты неба Украины.

По данным Генерального штаба ВСУ, в течение февраля украинские военные “отминусовали” шесть самолетов и два вертолета РФ, а также сбили 80 вражеских крылатых ракет и 84 беспилотника. С начала войны ВСУ уничтожили уже более 870 крылатых ракет.

В украинской военной разведке предупреждают, что 23-24 февраля РФ может осуществить очередную ракетную атаку на Украину.

Поэтому в нашем государстве усиливают меры безопасности. Украинцев призывают не посещать места массового скопления людей, не игнорировать сигналы воздушной тревоги и при возможности перейти на дистанционный режим работы.

Источник: Военное телевидение Украины