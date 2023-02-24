Танки AMX10 от Франции доставят в Украину уже на этой неделе – Колонна

Февраль, 24 в 17:39

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна в интервью изданию Новая газета Европа рассказала, когда танки AMX10 от Франции будут доставлены в Украину.

– Франция первой объявила – в январе – о поставке танков AMX10, которые будут доставлены на этой неделе. В том, что касается (предоставления Украине в будущем, – Ред.) танков Leclerc или самолетов, никаких ограничений нет, – сказала Колонна.

Она отметила, что динамика усилий ЕС имеет фундаментальное значение для того, чтобы Украина могла получать совместимые виды оружия и обеспечивать своим военнослужащим соответствующую подготовку.

– Украина должна иметь возможность реализовывать свое право на самооборону, и мы помогаем ей в этом, насколько это возможно. Мы также поставляем боеприпасы и средства противовоздушной обороны для защиты городов, – заявила французский министр.

Источник: Нова газета Європа