Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Світ

Танки AMX10 от Франции доставят в Украину уже на этой неделе – Колонна

Анастасия Гевко, редактор ленты
Танки AMX10 от Франции доставят в Украину уже на этой неделе – Колонна
Фото: Getty Images

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна в интервью изданию Новая газета Европа рассказала, когда танки AMX10 от Франции будут доставлены в Украину.

– Франция первой объявила – в январе – о поставке танков AMX10, которые будут доставлены на этой неделе. В том, что касается (предоставления Украине в будущем, – Ред.) танков Leclerc или самолетов, никаких ограничений нет, – сказала Колонна.

Она отметила, что динамика усилий ЕС имеет фундаментальное значение для того, чтобы Украина могла получать совместимые виды оружия и обеспечивать своим военнослужащим соответствующую подготовку. 

– Украина должна иметь возможность реализовывать свое право на самооборону, и мы помогаем ей в этом, насколько это возможно. Мы также поставляем боеприпасы и средства противовоздушной обороны для защиты городов, – заявила французский министр. 

Источник: Нова газета Європа

Сейчас смотрят
Читайте
Официально: Швеция передаст Украине до 10 танков Leopard

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка