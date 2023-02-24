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Факти / Світ

Танки AMX10 від Франції доставлять в Україну вже цього тижня – Колонна

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Танки AMX10 від Франції доставлять в Україну вже цього тижня – Колонна
Фото: Getty Images

Міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна в інтерв’ю виданню Нова газета Європа розповіла, коли танки AMX10 від Франції будуть доставлені в Україну.

– Франція першою оголосила – у січні – про постачання танків AMX10, які будуть доставлені цього тижня. У тому, що стосується (надання Україні в майбутньому, – Ред.) танків Leclerc або літаків, жодних обмежень немає, – сказала Колонна.

Вона зазначила, що динаміка зусиль ЄС має фундаментальне значення для того, щоб Україна могла отримувати сумісні види зброї та забезпечувати своїм військовослужбовцям відповідну підготовку. 

– Україна повинна мати можливість реалізовувати своє право на самооборону, і ми допомагаємо їй у цьому, наскільки це можливо. Ми також постачаємо боєприпаси і засоби протиповітряної оборони для захисту міст, – заявила французький міністр.

Джерело: Нова газета Європа

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