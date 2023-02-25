Февраль, 25 в 6:13

Российские войска продолжали обстрелы северо-западнее Сватово и в районе Кременной, а также попытки наступления возле Бахмута.

Карта боевых действий в Украине на 25.02.2023

Российские оккупанты нанесли 27 авиационных ударов и совершили 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Сейчас смотрят

Враг из минометов и артиллерии обстрелял населённые пункты: Михальчина Слобода Черниговской области; Юнаковка, Водолаги и Бояро-Лежачи Сумской области, а также районы 23 населенных пунктов в Харьковской области, среди них: Лемищино, Александровка, Старица, Волчанск, Ольховатка, Огурцово и Бологовка.

В Купянском и Лиманском направлениях противник обстрелял из артиллерии районы 17 населенных пунктов: Гряниковка, Купянск и Берестово Харьковской области и Стельмаховка, Макеевка, Диброва и Белогоровка в Луганской области.

На Бахмутском направлении противник атаковал вблизи населенных пунктов Берховка, Ивановское и Пивничне Донецкой области. Враг активно ведет воздушную разведку для корректировки огня артиллерии. Обстрелы подверглись 16 населенным пунктам, в частности, Спорное, Веселое, Ивановское, Бахмут, Курдюмовка и Озаряновка Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник безуспешно наступал в районах населенных пунктов Первомайское, Невельское, Марьинка. Вражеские артиллерийские обстрелы зафиксированы в 17 населенных пунктах: Авдеевка, Водяное, Пречистовка, Марьинка, Угледар и Большая Новоселка.

На Запорожском направлении огневого поражения потерпели 20 населенных пунктов, в частности, Времовка и Новополь Донецкой области и Ольговское, Гуляйполе, Орехов и Белогорье в Запорожье.

На Херсонском направлении от артиллерийского огня российских оккупантов пострадали 34 населенных пункта Херсонской области. Среди них Дудчаны, Берислав, Садовое, Качкаровка, Антоновка и Херсон.

Полномасштабная война в Украине длится уже 367 сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: ISW, Генштаб