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В течение 2023 года Вооруженные силы Украины освободят Мариуполь.

Об этом сказал главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный в документальном фильме Год Дмитрия Комарова, посвященном годовщине полномасштабного вторжения России.

Он рассказал, как на день Святого Николая один из мальчиков спросил у него об освобождении Мариуполя.