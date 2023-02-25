Первые Leopard 2 приехали в Украину и санкции ЕС против России: что происходит на 367-й день войны (онлайн)
ЕС согласовал 10-й пакет санкций против России, сообщил журналист Радио Свобода.
Президент Владимир Зеленский дал пресс-конференцию, где рассказал о трибунале над Россией, Китае и Крыме.
США объявили новый пакет помощи Украине на $10 млрд, которые должны обеспечить финансовую и энергетическую помощь;
Из Польши в Украину прибыли первые танки Leopard 2.
Владимир Зеленский заявил, что хотел бы встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином.
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