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Факты / Україна
Илья Нежигай |
Первые Leopard 2 приехали в Украину и санкции ЕС против России: что происходит на 367-й день войны (онлайн)

Первые Leopard 2 приехали в Украину и санкции ЕС против России: что происходит на 367-й день войны (онлайн)

ЕС согласовал 10-й пакет санкций против России, сообщил журналист Радио Свобода.

Президент Владимир Зеленский дал пресс-конференцию, где рассказал о трибунале над Россией, Китае и Крыме.

США объявили новый пакет помощи Украине на $10 млрд, которые должны обеспечить финансовую и энергетическую помощь;

Из Польши в Украину прибыли первые танки Leopard 2.

Владимир Зеленский заявил, что хотел бы встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином.

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01:53 - 25 февраля

В течение 2023 года Вооруженные силы Украины освободят Мариуполь.

Об этом сказал главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный в документальном фильме Год Дмитрия Комарова, посвященном годовщине полномасштабного вторжения России.

Он рассказал, как на день Святого Николая один из мальчиков спросил у него об освобождении Мариуполя.

— На День Святого Николая, прям у этого стола, мальчик четырех лет, Илья его звали. Он меня взял за руку и отвел. Он говорит: “Нагнитесь, я вам кое-что на ушко скажу: мы точно вернемся в Мариуполь?”. Я говорю: “Да”. Он говорит: “А когда?”. Я говорю: “В этом году”. Это вдохновляет, — сказал Залужный.

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01:30 - 25 февраля

Для полной защиты украинского неба от атак россиян необходимо более ста зенитных ракетных комплексов (ЗРК).

Об этом рассказал командующего Воздушных сил ВСУ Николая Олещука в документальном фильме Год Дмитрия Комарова.

— Чтобы защитить все государство, нужно более 100 ЗРК. Это задача не одного года, — сказал Олещук.

В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже действительно получила от союзников “неплохое количество” систем противовоздушной обороны.

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