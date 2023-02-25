Лютий, 25 в 12:45

Російські окупанти відкинули тимчасово захоплене місто Мелітополь щонайменше на 30 років у минуле. Місцеві мешканці живуть в інформаційному вакуумі, не мають жодних прав та змушені стояти в чергах практично за всім.

Про це розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі національного телемарафону.

Він нагадав, що 25 лютого виповнюється рівно рік, як ворог окупував Мелітополь. Зараз у місті залишається лише третина мешканців: близько 50-60 тис. людей.

Зараз дивляться

Самі мелітопольці повідомляють, що живуть в окупації, наче у в’язниці.

– Сьогодні наші мешканці є безправними. Вони не мають можливості вільно спілкуватися не те що із зовнішнім світом, а й навіть із сусідами, тому що за всіма розмовами стежать, всі розмови передаються і пеленгуються. Рашисти відкинули наше місто щонайменше на 30 років у минуле. Сьогодні черги є за всім, – зазначив Федоров.

Він уточнив, що рашисти вже другий місяць не виплачують “соцзабезпечення”. І навіть колаборанти з грудня не отримали від ворога “заробітних плат” та інших виплат.

– Для того щоб отримати якісь там пенсії, подачки від ворога, треба відстояти в черзі незрозумілу кількість часу. Когось забирають на швидкій допомозі. Є випадок, коли буквально вчора один із наших мешканців намагався зайняти чергу занадто рано, ще в комендантську годину, і його забрали на підвал, і майже добу він просидів на підвалі, – повідомив Федоров.

Він уточнив, що на тимчасово окупованих територіях панує суцільна російська пропаганда. Рашисти використовують дітей у пропагандистських цілях. Наприклад, 23 лютого, в “сакральну” для РФ дату, окупанти зібрали дітей на меморіальному комплексі Братське кладовище в Мелітополі та начебто приймали їх в Юнармію (російську молодіжну мілітарну організацію).

– Ми розуміємо, що це суто пропаганда, тут немає нічого спільного з патріотизмом. Але вони продовжують знущатися над дітьми, – наголосив Федоров.

За словами міського голови, діти в Мелітополі мають можливість навчатися в українських школах онлайн. І майже ніхто з місцевих освітян не погодився на співпрацю з ворогом. 14 тис. мелітопольських дітей навчаються онлайн, проте це надвичайно небезпечно.

– Ми знаємо випадки, коли за те, що знаходили застосунок для навчання в українських школах або на ґаджетах, або в комп’ютері, батьків забирали в полон, у комендатуру. І були випадки депортації через те, що діти навчаються онлайн в українських школах. Рашисти створюють міф, що начебто є якесь право вибору, але цього насправді немає, – поінформував Федоров.

У захоплених школах окупанти викладають історію в інтерпретації РФ, а всі українські книги викинули та спалили. Дітей змушують співати гімн РФ, вивчати “патріотичні вірші” та малювати для путінських солдатів.

За словами Федорова, останнім часом росіяни в Мелітополі перейшли до нової стадії пропаганди. Вони розпускають чутки, що наступ української армії начебто створює небезпеку для місцевих мешканців, тому що “прийде українська влада, всіх розстріляє, хто залишився”.

Так окупанти нагнітають паніку серед місцевих мешканців, які живуть в інформаційному вакуумі.