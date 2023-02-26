Это вопрос на будущее: Салливан о передаче Украине истребителей F-16

Февраль, 26 в 18:33

США считают, что возможная передача Украине истребителей F-16 пока не имеет срочности, это вопрос на будущее.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Он отметил, что на каждом этапе войны президент США Джо Байден стремился убедиться, что Украина получает все нужное ей оружие.

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Салливан уточнил, что в начале полномасштабной войны это были противотанковые ракетные комплексы Javelin и переносные зенитные ракетные комплексы Stinger. На втором этапе – артиллерия, чтобы помочь сдержать наступление россиян на востоке.

– На этом этапе критически важным элементом является способность к наземному маневрированию. А это означает танки, бронетранспортеры, боевые машины пехоты. Потому президент говорит о том, что он сосредоточен на этих возможностях. А вопрос о F-16 – это вопрос на будущее, – добавил Салливан.

Кроме того, на вопрос о том, могут ли США в будущем одобрить поставки таких истребителей в Украину, советник Байдена ответил, что не может выходить за пределы сказанного президентом.