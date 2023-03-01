Минус 650 оккупантов и 35 единиц техники: потери РФ за сутки

Март, 01 в 8:53

С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла 149 890 своих военных, из них 650 оккупантов украинские защитники ликвидировали за минувшие сутки.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

танков — 3395 (+7) ед,

боевых бронированных машин — 6638 (+8) ед,

артиллерийских систем — 2393 (+10) ед,

РСЗО — 479 (+1) ед,

средств ПВО — 247 (+0) ед,

самолетов — 300 (+0) ед,

вертолетов — 288 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 2055 (+4),

крылатых ракет — 873 (+0),

кораблей/катеров — 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 5257 (+5) ед,

специальной техники — 230 (+0).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 371-е сутки.

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