Мінус 650 окупантів і 35 одиниць техніки: втрати РФ за добу
Фото: Генштаб ЗСУ
Із початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила 149 890 своїх військових, з них 650 окупантів українські захисники ліквідували за минулу добу.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
- танків ‒ 3395 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6638 (+8) од,
- артилерійських систем – 2393 (+10) од,
- РСЗВ – 479 (+1) од,
- засобів ППО ‒ 247 (+0) од,
- літаків – 300 (+0) од,
- гелікоптерів – 288 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2055 (+4),
- крилатих ракет ‒ 873 (+0),
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5257 (+5) од,
- спеціальної техніки ‒ 230 (+0).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 371-шу добу.
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