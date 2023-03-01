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Факти / Україна

Мінус 650 окупантів і 35 одиниць техніки: втрати РФ за добу

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Мінус 650 окупантів і 35 одиниць техніки: втрати РФ за добу
Фото: Генштаб ЗСУ

Із початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила 149 890 своїх військових, з них 650 окупантів українські захисники ліквідували за минулу добу.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

  • танків ‒ 3395 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6638 (+8) од,
  • артилерійських систем – 2393 (+10) од,
  • РСЗВ – 479 (+1) од,
  • засобів ППО ‒ 247 (+0) од,
  • літаків – 300 (+0) од,
  • гелікоптерів – 288 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2055 (+4),
  • крилатих ракет ‒ 873 (+0),
  • кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5257 (+5) од,
  • спеціальної техніки ‒ 230 (+0).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 371-шу добу.

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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
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