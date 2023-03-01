Мінус 650 окупантів і 35 одиниць техніки: втрати РФ за добу

Березень, 01 в 8:53

Із початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила 149 890 своїх військових, з них 650 окупантів українські захисники ліквідували за минулу добу.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

танків ‒ 3395 (+7) од,

бойових броньованих машин ‒ 6638 (+8) од,

артилерійських систем – 2393 (+10) од,

РСЗВ – 479 (+1) од,

засобів ППО ‒ 247 (+0) од,

літаків – 300 (+0) од,

гелікоптерів – 288 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2055 (+4),

крилатих ракет ‒ 873 (+0),

кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5257 (+5) од,

спеціальної техніки ‒ 230 (+0).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 371-шу добу.

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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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