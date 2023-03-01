Март, 01 в 12:17

В ближайшее время могут усилиться информационные операции от Министерства обороны РФ и высшего российского руководства.

Такое предупреждение было озвучено аналитиками Института изучения войны (ISW).

Эксперты отмечают: чем меньше у россиян достижений на поле боя, тем громче пропаганда, потому что оккупанты стремятся таким образом отвлечь внимание от своих поражений на фронте.

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Следовательно, добавляют в ISW, следует ожидать больше российских информационных операций, потому что наступление армии РФ в Луганской области приближается к кульминации, а возможности для украинских контрнаступлений растут.

Еще одна цель, которую преследуют россияне, распространяя лживые заявления, – замедлить предоставление Украине танков и другой помощи накануне ожидаемых контрнаступлений ВСУ.

Напомним, что накануне в Министерстве обороны России обвинили США и их союзников в планировании провокаций в Украине с использованием ядохимикатов.

Еще раньше там обвиняли Украину в планировании атак на радиационно опасные объекты, а также в намерениях вторгнуться в оккупированное Россией Приднестровье.

К слову, ядерную риторику в российском информационном пространстве 21 февраля возобновил и президент России Владимир Путин, заявив о приостановлении участия в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 371-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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