Березень, 01 в 12:17

Найближчим часом можуть посилитися інформаційні операції від Міністерства оборони РФ та найвищого російського керівництва.

Таке попередження озвучили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти наголошують: що менше в росіян здобутків на полі бою, тим гучніша пропаганда, тому що окупанти прагнуть таким чином відволікти увагу від своїх поразок на фронті.

Зараз дивляться

Тож, додають в ISW, слід очікувати більше російських інформаційних операцій, тому що наступ армії РФ у Луганській області наближається до кульмінації, а можливості для українських контрнаступів зростають.

Ще одна мета, яку переслідують росіяни, поширюючи брехливі заяви, – уповільнити надання Україні танків та іншої допомоги напередодні очікуваних контрнаступів ЗСУ.

Нагадаємо, що напередодні в Міністерстві оборони Росії звинуватили США та їхніх союзників у плануванні провокацій в Україні з використанням отрутохімікатів.

Ще раніше там звинувачували Україну в плануванні атак на радіаційно небезпечні об’єкти, а також намірах вторгнутись до окупованого Росією Придністров’я.

До слова, ядерну риторику в російському інформаційному просторі 21 лютого відновив і президент Росії Володимир Путін, заявивши про призупинення участі в Договорі про стратегічні наступальні озброєння (ДСНО).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 371-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.