РФ останавливает участие в Договоре о сокращении ядерного вооружения
Президент России Владимир Путин заявил, что Российская Федерация приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).
Об этом Путин сказал во время своего выступления.
Российский диктатор назвал “театром абсурда” требование НАТО проводить инспекцию ядерных объектов РФ в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях.
Путин обвинил Запад в причастности к атакам беспилотниками стратегических объектов на территории РФ. Он также заявил, что в НАТО не только США имеют ядерный потенциал, но и Великобритания, и Франция.
По словам президента РФ, сейчас США готовятся к испытаниям ядерного оружия, а также якобы идет разработка нового вооружения с ядерным потенциалом.
— Если США проведут ядерные испытания, то и мы тоже проведем… Первыми мы, конечно, этого делать не будем, — заявил российский диктатор.
ДСНВ — это договор между США и Россией о сокращении числа ядерных боезарядов с каждой стороны. Договор был подписан в апреле 2010 году, а в августе 2022 года РФ закрыла свои ядерные объекты для инспекций.
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