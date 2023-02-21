Февраль, 21 в 12:48

Президент России Владимир Путин заявил, что Российская Федерация приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

Об этом Путин сказал во время своего выступления.

Российский диктатор назвал “театром абсурда” требование НАТО проводить инспекцию ядерных объектов РФ в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях.

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Путин обвинил Запад в причастности к атакам беспилотниками стратегических объектов на территории РФ. Он также заявил, что в НАТО не только США имеют ядерный потенциал, но и Великобритания, и Франция.

По словам президента РФ, сейчас США готовятся к испытаниям ядерного оружия, а также якобы идет разработка нового вооружения с ядерным потенциалом.

— Если США проведут ядерные испытания, то и мы тоже проведем… Первыми мы, конечно, этого делать не будем, — заявил российский диктатор.

ДСНВ — это договор между США и Россией о сокращении числа ядерных боезарядов с каждой стороны. Договор был подписан в апреле 2010 году, а в августе 2022 года РФ закрыла свои ядерные объекты для инспекций.

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