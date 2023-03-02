Март, 02 в 20:06

Министры иностранных дел стран G20 во время саммита в Индии не смогли договориться по вопросам российско-украинской войны.

Это следует из официального коммюнике по итогам встречи на уровне глав МИД Группы двадцати в Нью-Дели.

В коммюнике, состоящем из 24 параграфов, согласованы все пункты, кроме третьего и четвертого, где упоминается российская агрессия против Украины.

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Третий и четвертый параграфы взяты из Декларации лидеров G20 на Бали (15-16 ноября 2022 года), которые на тот момент были согласованы всеми странами-членами, кроме России и Китая.

— Война в Украине оказала дальнейшее негативное влияние на мировую экономику. Состоялась дискуссия по этому вопросу. Мы подтвердили наши национальные позиции, выраженные на других форумах, включая Совет Безопасности ООН и Генеральную Ассамблею ООН, которая в резолюции № ES-11/1 от 2 марта 2022 года, принятой большинством голосов (141 голос за, 5 против, 35 воздержались, 12 отсутствовали), самым решительным образом осуждает агрессию Российской Федерации против Украины и требует ее полного и безоговорочного вывода с территории Украины, — говорится в документе.

В коммюнике напомнили, что большинство членов Совбеза решительно осудили войну в Украине и подчеркнули, что она вызывает огромные человеческие страдания и усугубляет существующие проблемы в мировой экономике — сдерживает рост, увеличивает инфляцию, нарушает цепочки поставок, усиливает отсутствие энергетической и продовольственной безопасности и повышает риски финансовой стабильности.

— Были и другие мнения и разные оценки ситуации и санкций. Признавая, что G20 не является форумом для решения вопросов безопасности, мы признаем, что вопросы безопасности могут иметь значительные последствия для мировой экономики, — говорится в сообщении.

Главы МИД стран G-20 добавили, что важно поддерживать международное право и многостороннюю систему, которая гарантирует мир и стабильность.

— Это включает в себя защиту всех целей и принципов, закрепленных в Уставе Организации Объединенных Наций, и соблюдение международного гуманитарного права, включая защиту гражданского населения и инфраструктуры во время вооруженных конфликтов. Применение или угроза применения ядерного оружия являются недопустимыми. Мирное урегулирование конфликтов, усилия по преодолению кризисов, а также дипломатия и диалог являются жизненно важными. Сегодняшняя эпоха не должна быть эпохой войны, — говорится в четвертом параграфе документа.

Напомним, по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств из стран Группы двадцати состоялась первая встреча после 24 февраля 2022 между главой Госдепа США и Министром иностранных дел России.

Кроме того, участники саммита министров иностранных дел G20 согласились продлить Черноморскую зерновую инициативу и сделать это без проволочек, сообщил американский госсекретарь Энтони Блинкен.