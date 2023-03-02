Березень, 02 в 20:06

Міністри закордонних справ країн G20 під час саміту в Індії не змогли домовитися з питань російсько-української війни.

Це випливає з офіційного комюніке за підсумками зустрічі на рівні глав МЗС Групи двадцяти в Нью-Делі.

У комюніке, що складається з 24 параграфів, узгоджені всі пункти, крім третього і четвертого, де згадується російська агресія проти України.

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Третій і четвертий параграфи взяті з Декларації лідерів G20 на Балі (15-16 листопада 2022 року), які на той момент були узгоджені всіма країнами-членами, крім Росії та Китаю.

– Війна в Україні справила подальший негативний вплив на світову економіку. Відбулася дискусія з цього питання. Ми підтвердили наші національні позиції, висловлені на інших форумах, включно з Радою Безпеки ООН і Генеральною Асамблеєю ООН, яка в резолюції № ES-11/1 від 2 березня 2022 року, ухваленій більшістю голосів (141 голос за, 5 проти, 35 утрималися, 12 були відсутні), найрішучішим чином засуджує агресію Російської Федерації проти України й вимагає її повного та беззастережного виведення з території України, – ідеться в документі.

У комюніке нагадали, що більшість членів Радбезу рішуче засудили війну в Україні й наголосили, що вона спричиняє величезні людські страждання та посилює наявні проблеми у світовій економіці – стримує зростання, збільшує інфляцію, порушує ланцюжки постачань, посилює відсутність енергетичної та продовольчої безпеки й підвищує ризики фінансової стабільності.

– Були й інші думки та різні оцінки ситуації та санкцій. Визнаючи, що G20 не є форумом для вирішення безпекових питань, ми визнаємо, що безпекові питання можуть мати значні наслідки для світової економіки, – ідеться в повідомленні.

Глави МЗС країн G-20 додали, що важливо підтримувати міжнародне право і багатосторонню систему, яка гарантує мир і стабільність.

– Це включає в себе захист усіх цілей і принципів, закріплених у Статуті Організації Об’єднаних Націй, і дотримання міжнародного гуманітарного права, включно із захистом цивільного населення та інфраструктури під час збройних конфліктів. Застосування або загроза застосування ядерної зброї є неприпустимими. Мирне врегулювання конфліктів, зусилля з подолання криз, а також дипломатія і діалог є життєво важливими. Сьогоднішня епоха не повинна бути епохою війни, – йдеться в четвертому параграфі документа.

Нагадаємо, за підсумками зустрічі глав зовнішньополітичних відомств із країн Групи двадцяти відбулася перша зустріч після 24 лютого 2022 року між главою Держдепу США та міністром закордонних справ Росії.

Крім того, учасники саміту міністрів закордонних справ G20 погодилися продовжити Чорноморську зернову ініціативу і зробити це без зволікань, повідомив американський держсекретар Ентоні Блінкен.