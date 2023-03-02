Март, 02 в 19:02

Во время саммита министров иностранных дел G20 участники согласились о продлении Черноморской зерновой инициативы и необходимости сделать это без проволочек.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время пресс-конференции по итогам саммита.

— Сигнал, который страны сегодня направили, понятен: продолжите Черноморскую зерновую инициативу и укрепите ее. Сделайте это без промедлений, — сказал он.

Напомним, 22 июля 2022 года в Стамбуле при посредничестве Турции и ООН, Россия и Украина подписали документы о создании коридора для вывоза зерна из трех портов на украинской территории — Черноморска, Одессы и Южного.

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В конце февраля сообщалось, что объем экспорта украинского продовольствия в рамках зерновой сделки превысил 22 млн.

Действие инициативы заканчивается 18 марта этого года.

Накануне в России заявили, что могут согласиться на продление Черноморской зерновой инициативы, если в ней будут учтены интересы российских сельхозпроизводителей.

В начале января неназванный украинский чиновник говорил журналистам, что сегодня усилия Киева по увеличению экспорта в рамках Черноморской зерновой инициативы сосредоточены на ускорении проверок судов, а не на увеличении количества портов в соглашении.

В то же время глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал международное сообщество, в частности ООН и Турцию, остановить попытки Кремля блокировать работу “зернового коридора”.