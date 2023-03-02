Навіщо РФ зриває ротацію експертів МАГАТЕ на ЗАЕС – версії ISW

Березень, 02 в 12:23

Є щонайменше дві причини, чому РФ зриває ротацію групи експертів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на Запорізькій АЕС.

Свої версії з цього приводу висловили, зокрема, аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Фахівці ISW не виключають, що утриманням персоналу МАГАТЕ на ЗАЕС окупанти домагаються міжнародного визнання права власності Росії на станцію.

Зараз дивляться

Є припущення, що посиленням загроз на ЗАЕС загарбники можуть намагатися стримати можливий контрнаступ ЗСУ на Півдні України в майбутньому.

Що відомо про проблеми з ротацією представників МАГАТЕ на ЗАЕС

10 лютого МАГАТЕ оголосило про відтермінування запланованої ротації персоналу місії МАГАТЕ на ЗАЕС із міркувань безпеки.

20 лютого генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що ситуація залишається нестабільною.

28 лютого після 20 вибухів, що пролунали поблизу ЗАЕС, резервна лінія електропередачі на певний час відключилась від станції.

22 лютого представниця російського МЗС Марія Захарова заявила, буцімто департамент охорони та безпеки ООН без поважних причин відклав ротацію персоналу МАГАТЕ на невизначений термін, хоч Росія “зобов’язується забезпечити безпечний проїзд персоналу МАГАТЕ на ЗАЕС”.

А вже 1 березня колаборант Володимир Рогов заявив, що “західні спецслужби зірвали планову ротацію місії Міжнародного агентства з атомної енергії, щоб звинуватити Росію в створенні перешкод для МАГАТЕ”.

Ще в січні цей же Рогов звинувачував МАГАТЕ в тому, що агентство “відіграє політичну роль на ЗАЕС задля підтримки України”.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 372-гу добу.

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