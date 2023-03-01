Замена экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС задерживается почти на месяц — Гросси

Март, 01 в 17:09

Ротация группы экспертов МАГАТЭ, которые сейчас находятся на площадке Запорожской АЭС, в очередной раз задерживается, на этот раз — более чем на три недели.

Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси.

Он надеется, что их заменят в конце этой недели, и в очередной раз призвал все заинтересованные стороны к конструктивным усилиям для того, чтобы это произошло как можно быстрее.

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По его словам, эксперты МАГАТЭ, которые находятся на ЗАЭС с начала января, сообщили, что днем 27 февраля слышали около 20 “детонаций”, а также о том, что за последние несколько недель РФ усилила охрану.

— Это тревожная тенденция, которая свидетельствует о неотложности и важности создания зоны ядерной и физической ядерной безопасности на Запорожской атомной электростанции, — сказал Гросси, подчеркнув, что прилагает дипломатические усилия для скорейшего согласования и внедрения этой зоны.

В то же время, по его данным, уровень воды в Каховском водохранилище, из которого вода подается в пруд-охладитель для ЗАЭС, в последние недели стабилизировался.

Сейчас пять групп МАГАТЭ продолжают изучать ситуацию с ядерной безопасностью на всех площадках Запорожской АЭС.

Накануне Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты из-за нехватки специалистов набирают работников для Запорожской АЭС без соответствующего образования и опыта.

Источник: IAEA