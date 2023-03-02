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Факты / Україна

Советник Залужного спрогнозировал, сколько еще может длиться война в Украине

Валентина Чорна, редактор ленты
Віктор Назаров
Фото: УНИАН

Война России против Украины может продолжаться еще как минимум один год.

Об этом в интервью Der Spiegel заявил главный советник главнокомандующего ВСУ, генерал Виктор Назаров.

— В феврале 2022 года я уже предсказывал, что конфликт продлится минимум год, а возможно, и больше. Сейчас, по моим оценкам, он продлится еще минимум год, — сказал он.

Назаров подчеркнул, что для окончания войны Украина должна победить РФ на поле боя.

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— Мы знаем, что, учитывая размеры России и ее ядерное оружие, невозможно нанести ей полное поражение в смысле безоговорочной капитуляции. Но поражение на поле боя возможно. Вопрос заключается в отвоевании территорий на Азовском море и Крымском полуострове, — сказал он.

По его словам, украинская армия сможет отвоевать территории в рамках большого контрнаступления, “как это было в Харькове и в Херсоне”.

Ранее глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что боевые действия в Украине в следующие три месяца будут очень активными. Они определят дальнейший ход событий на фронте.

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