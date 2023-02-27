Февраль, 27 в 19:12

Боевые действия в Украине в следующие три месяца будут очень активными. Они определят дальнейшее течение событий на фронте.

Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью Голосу Америки.

Он прогнозирует, что РФ будет спешить достичь каких-то результатов на фронте, поскольку имеет ограниченные ресурсы для продолжительной войны.

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– Они (следующие три месяца — Ред.) будут достаточно активными. Очень активными, которые определят дальнейшее течение событий. Это активные боевые действия… И с их стороны попытки, и с нашей стороны, — отметил Буданов.

По его словам, активные бои ожидаются и на Востоке (Донецкая, Луганская области), и на Юге Украины, “абсолютно повсюду”.

В то же время, по словам Буданова, нет признаков подготовки нового наступления войск РФ на Киев. Руководитель ГУР подчеркнул, что оно закончилось бы катастрофой для оккупантов.

– Таких их планов мы не знаем, и никаких реальных признаков этого не существует… Возможно, когда они потерпят определенные поражения, будут искать более быстрое решение, но это будет для них катастрофа. Очередная, такая же примерно, как была тогда (в марте 2022 года — Ред.), — заявил руководитель ГУР.

Буданов в очередной раз спрогнозировал, что результатом полномасштабной войны однозначно будет возвращение Украины к границам 1991 года. Он объяснил, что это позиция президента Владимира Зеленского и всего цивилизованного общества.

– Иного выхода просто нет. Ни один другой вариант не реальный. Потому что Украина не остановится… Завершение войны на первом этапе – это выход на границы 1991 года… Это повлечет за собой изменение всей архитектуры безопасности, и экономики, и всего прочего во всем регионе, — подчеркнул Буданов.

Он уточнил, что в дальнейшем нужно будет рассматривать создание “полосы безопасности” вокруг Украины как минимум со стороны российской территории “на глубину 100 километров и более”.