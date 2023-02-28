Сделать непригодным для войск РФ: Ходжес озвучил план освобождения Крыма

Февраль, 28 в 17:39

Бывший командующий армии США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес показал возможный план наступления Вооруженных сил Украины в Крыму.

На своей странице в Twitter он отметил, что для успешного контрнаступления ВСУ нужно дальнобойное оружие, чтобы сделать Крым непригодным для российских войск.

Отмечается, что дальнобойные удары необходимы для отрезания материально-технического обеспечения Крыма.

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На первом этапе украинские силы должны нанести дальнобойные удары по военной инфраструктуре Черноморского флота РФ, а на втором — поразить другие важные для оккупантов цели.

— Замечательная карта, которая показывает, как высокоточные удары с большого расстояния могут сделать Крым непригодным для российских войск. Скептики по Крыму предполагают, что для этого необходима дорогостоящая широкомасштабная атака сухопутных войск… Но приоритетом является сначала сделать Крым непригодным для России, — написал Ходжес.

Он добавил, что Силы специального назначения и другие внесут свой вклад.

Недавно Ходжес отмечал, что пока Крым находится под оккупацией России и является ее военной базой, Украина не сможет чувствовать себя безопасно и восстановить экономическую деятельность в Черноморском регионе.

По его мнению, вероятные переговоры о статусе Крымского полуострова — это ловушка для Украины, ведь тогда россияне просто подождут несколько лет, пока союзники не потеряют интерес, после чего начнут новое наступление.

Источник: Бен Ходжес