Радник Залужного спрогнозував, скільки ще може тривати війна в Україні

Війна Росії проти України може тривати ще щонайменше один рік.

Про це в інтерв’ю Der Spiegel заявив головний радник головнокомандувача ЗСУ, генерал Віктор Назаров.

– У лютому 2022 року я вже передбачав, що конфлікт триватиме щонайменше рік, а можливо, і більше. Зараз, за моїми оцінками, він триватиме ще щонайменше рік, – сказав він.

Назаров наголосив, що для закінчення війни Україна повинна перемогти РФ на полі бою.

Зараз дивляться

– Ми знаємо, що, враховуючи розміри Росії та її ядерну зброю, неможливо завдати їй повної поразки в сенсі беззастережної капітуляції. Але поразка на полі бою можлива. Питання полягає у відвоюванні територій на Азовському морі та Кримському півострові, – сказав він.

За його словами, українська армія зможе відвоювати території в рамках великого контрнаступу, “як це було у Харкові та у Херсоні”.

Раніше очільник ГУР Кирило Буданов заявив, що бойові дії в Україні в наступні три місяці будуть дуже активними. Вони визначать подальший перебіг подій на фронті.