Март, 02 в 16:57

В четверг, 2 марта, в Бородянке Киевской области эксгумировали тела еще трех погибших в результате российской военной агрессии.

Об этом сообщил начальник Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов.

— В марте 2022 года, во время вражеской оккупации, местный житель наткнулся на тела двух застреленных российскими солдатами людей и обгоревшие останки третьего. Мужчина похоронил погибших на местном кладбище. Сейчас, вернулся из-за границы и сообщил в полицию о захоронении, — написал он.

В комментарии Суспільному Небытов заявил, что на телах были обнаружены повреждения, об этом свидетельствуют изменения на конечностях и голове.

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Правоохранители считают, что это пулевые поражения, но точный ответ скажут эксперты после проведения соответствующих экспертиз.

По данным Небытова, всего на Киевщине после деоккупации обнаружили 1 373 тела мирных жителей.

В то же время 197 погибших еще неидентифицированы. 278 человек считаются пропавшими без вести.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 372-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Фото: Андрей Небытов