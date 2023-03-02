Березень, 02 в 16:57

У четвер, 2 березня, у Бородянці на Київщині ексгумували тіла ще трьох загиблих внаслідок російської військової агресії.

Про це повідомив начальник Національної поліції у Київській області Андрій Нєбитов.

– У березні 2022 року, під час ворожої окупації, місцевий житель натрапив на тіла двох застрелених російськими солдатами людей та обгорілі рештки третього. Чоловік поховав загиблих на місцевому цвинтарі. Нині повернувся з-за кордону і повідомив до поліції про захоронення, – написав він.

У коментарі Суспільному Нєбитов заявив, що на тілах були виявлені ушкодження, про це свідчать зміни на кінцівках та голові.

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Правоохоронці вважають, що це кулеві ураження, але точну відповідь скажуть експерти після проведення відповідних експертиз.

За даними Нєбитова, загалом на Київщині після деокупації виявили 1 373 тіла мирних жителів.

Водночас 197 загиблих ще неідентифіковані. 278 осіб вважається зниклими безвісти.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 372-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: Андрій Нєбитов