Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Погибли в результате обстрелов: на Херсонщине эксгумировали тела 5 человек

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Погибли в результате обстрелов: на Херсонщине эксгумировали тела 5 человек

На территории Станиславской общины в Херсонской области обнаружили и эксгумировали тела людей, погибших из-за обстрела армии РФ.

Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура.

— Тела принадлежат жителям Станиславской общины, среди которых женщина. Все они погибли в период март-апрель 2022 года, когда российские военные, нарушая нормы международного гуманитарного права, обстреливали населенные пункты, — говорится в сообщении.

Сейчас смотрят

В прокуратуре сообщают, что тела погибших были направлены для проведения судебно-медицинских экспертиз.

Читайте
Расстреляли в спину российские военные. В Херсонской области эксгумировали тело местной жительницы

На данный момент продолжается досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка