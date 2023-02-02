Погибли в результате обстрелов: на Херсонщине эксгумировали тела 5 человек

Февраль, 02 в 19:36

На территории Станиславской общины в Херсонской области обнаружили и эксгумировали тела людей, погибших из-за обстрела армии РФ.

Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура.

— Тела принадлежат жителям Станиславской общины, среди которых женщина. Все они погибли в период март-апрель 2022 года, когда российские военные, нарушая нормы международного гуманитарного права, обстреливали населенные пункты, — говорится в сообщении.

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В прокуратуре сообщают, что тела погибших были направлены для проведения судебно-медицинских экспертиз.

На данный момент продолжается досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.