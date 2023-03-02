Зима 2022-2023 годов была одной из самых теплых в Украине за последние два столетия

Март, 02 в 18:06

Зима 2022-2023 годов стала одной из самых теплых в Украине за последние два столетия.

Об этом говорится в статье доктора географических наук Виктора Вишневского и директора Центральной геофизической обсерватории Андрея Куцого.

Ученые отмечают, что прошлой зимой в Украине не фиксировали ни сильных морозов, ни сильных снегопадов, ни ураганов.

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— В Киеве средняя температура воздуха в декабре прошлого года составила -0,7, что заметно выше нормы 1991-2020 годов -1,8. Январь 2023-го оказался даже теплее: его средняя температура составила -0,3 при норме -3,2. Примерно такая же температура была и в феврале -0,2, норма которого составляет -2,3, — говорится в статье.

Лишь дважды за зиму температура в Киеве опускалась до -10 и ниже. Минимальная температура (-10,9) зафиксирована 6 декабря 2022 года.

Ученые обратили внимание на необычную погоду 1 и 2 января, когда в столице было +13,2.

В целом по температуре воздуха зима 2022-2023 годов оказалась одной из самых теплых за всю историю наблюдений с 1812 года.

— По крайней мере, она вошла в пятерку самых теплых, и это за период продолжительностью более 200 лет! — говорится в статье.

Сравнительно небольшим оказалось количество осадков и высота снежного покрова.

В Киеве наибольшая высота снежного покрова (15 см) зафиксирована 19 ноября.