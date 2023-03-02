Зима 2022-2023 років була однією з найтепліших в Україні за останні два століття

Березень, 02 в 18:06

Зима 2022-2023 років стала однією з найтепліших в Україні за останні два століття.

Про це йдеться у статті доктора географічних наук Віктора Вишневського та директора Центральної геофізичної обсерваторії Андрія Куцого.

Науковці зазначають, що минулої зими в Україні не фіксували ані сильних морозів, ані сильних снігопадів, ані ураганів.

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– У Києві середня температура повітря торік у грудні становила -0,7, що помітно вище за норму 1991-2020 років -1,8. Січень 2023-го виявився навіть теплішим: його середня температура становила -0,3 із нормою -3,2. Приблизно така сама температура була і в лютому -0,2, норма якого становить -2,3, – йдеться у статті.

Лише двічі за зиму температура в Києві опускалася до -10 і нижче. Мінімальну температуру (-10,9) зафіксовано 6 грудня 2022 року.

Науковці звернули увагу на незвичну погоду 1 та 2 січня, коли в столиці було +13,2.

Загалом за температурою повітря зима 2022-2023 років виявилася однією з найтепліших за всю історію спостережень із 1812 року.

– Принаймні, вона увійшла в п’ятірку найтепліших, і це за період тривалістю понад 200 років! – йдеться у статті.

Порівняно невеликою виявилася кількість опадів і висота снігового покриву.

У Києві найбільшу висоту снігового покриву (15 см) зафіксовано 19 листопада.