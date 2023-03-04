Через Мариуполь в сторону Мангуша направилась колонна вражеской техники
Через пока оккупированный Мариуполь Донецкой области в сторону Мангуша и Бердянска направилась колонна вражеской техники.
Движение российских оккупантов зафиксировали представители мариупольского сопротивления 4 марта.
Как уточнил советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко, по городу прошли 28 единиц техники, в большинстве из которых находились военные РФ.
Был в колонне и грузовик с большим пулеметом позади.
Сопровождали колонну шесть гражданских автомобилей с прицепами и багажом внутри.
На большинстве техники не было отметок, а на некоторых были заметны буквы V, V в квадрате, O или треугольники с кругом.
Напомним, что утром 3 марта во временно оккупированном Мариуполе раздались три громких взрыва.
Эпицентром стало Левобережье. Слышны взрывы были также в Кальмиусском районе.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 374-е сутки.
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Источник: Петр Андрющенко
Фото: Маріуполь. Спротив