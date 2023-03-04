Март, 04 в 12:37

Через пока оккупированный Мариуполь Донецкой области в сторону Мангуша и Бердянска направилась колонна вражеской техники.

Движение российских оккупантов зафиксировали представители мариупольского сопротивления 4 марта.

Как уточнил советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко, по городу прошли 28 единиц техники, в большинстве из которых находились военные РФ.

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Был в колонне и грузовик с большим пулеметом позади.

Сопровождали колонну шесть гражданских автомобилей с прицепами и багажом внутри.

На большинстве техники не было отметок, а на некоторых были заметны буквы V, V в квадрате, O или треугольники с кругом.

Напомним, что утром 3 марта во временно оккупированном Мариуполе раздались три громких взрыва.

Эпицентром стало Левобережье. Слышны взрывы были также в Кальмиусском районе.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 374-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Петр Андрющенко

Фото: Маріуполь. Спротив