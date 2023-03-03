Март, 03 в 11:14

Утром 3 марта во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области прогремели три громких взрыва.

По словам советника городского главы Петра Андрющенко, эпицентром является Левобережье.

Однако громко также в Кальмиусском районе.

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По словам советника мэра, оккупанты уже заявили, что это либо работа их противовоздушной обороны, либо сверхзвукового самолета.

Поэтому, заключает Петр Андрющенко, ни один из этих вариантов не является правдивым.

– Детали выясняем, – отметил советник городского главы Мариуполя.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 373-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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