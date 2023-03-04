Березень, 04 в 12:37

Через поки що окупований Маріуполь Донецької області в бік Мангуша та Бердянська попрямувала колона ворожої техніки.

Рух російських окупантів зафіксували представники маріупольського спротиву 4 березня.

Як уточнив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, містом пройшли 28 одиниць техніки, у більшості з яких перебували військові РФ.

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Була в колоні й вантажівка з великим кулеметом позаду.

Супроводжували колону шість цивільних авто з причепами та багажем усередині.

На більшості техніки не було позначок, а на деяких було помітно літери V, V в квадраті, O чи трикутники з колом.

Нагадаємо, що вранці 3 березня в тимчасово окупованому Маріуполі пролунали три гучних вибухи.

Епіцентром стало Лівобережжя. Чутно вибухи було також у Кальміуському районі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 374-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Петро Андрющенко

Фото: Маріуполь. Спротив