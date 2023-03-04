Через Маріуполь у бік Мангуша попрямувала колона ворожої техніки
Через поки що окупований Маріуполь Донецької області в бік Мангуша та Бердянська попрямувала колона ворожої техніки.
Рух російських окупантів зафіксували представники маріупольського спротиву 4 березня.
Як уточнив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, містом пройшли 28 одиниць техніки, у більшості з яких перебували військові РФ.
Була в колоні й вантажівка з великим кулеметом позаду.
Супроводжували колону шість цивільних авто з причепами та багажем усередині.
На більшості техніки не було позначок, а на деяких було помітно літери V, V в квадраті, O чи трикутники з колом.
Нагадаємо, що вранці 3 березня в тимчасово окупованому Маріуполі пролунали три гучних вибухи.
Епіцентром стало Лівобережжя. Чутно вибухи було також у Кальміуському районі.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 374-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Петро Андрющенко
Фото: Маріуполь. Спротив