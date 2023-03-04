Март, 04 в 10:15

Давление на Силы обороны Украины в Бахмуте Донецкой области усиливается. Интенсивные бои идут в городе и вокруг него.

Так ситуацию вокруг Бахмута комментируют в разведке Минобороны Великобритании.

По имеющейся в распоряжении британского оборонного ведомства информации, регулярная армия РФ и частная военная компания Вагнера продвинулись к северным окрестностям города.

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Территория, которую удерживает Украина, является неким выступом, поэтому войска РФ оказались под угрозой атак сразу с трех сторон.

В настоящее время, отмечают британские разведчики, Украина усиливает район элитными подразделениями.

А после подрыва двух ключевых мостов, в том числе и жизненно важного, что соединяет населенный пункт с последним основным путем из Бахмута в Часов Яр, поставки для ВСУ становятся все более ограниченными.

Как отметили в Институте изучения войны, один мост был уничтожен через реку Бахмутовка на северо-востоке Бахмута и еще один – вдоль трассы Хромово – Бахмут к западу от Бахмута.

По убеждению американских аналитиков, превентивное уничтожение мостов, вероятно, свидетельствует о стремлении украинских войск помешать движению России в восточном Бахмуте и ограничить потенциальные пути выхода России из Бахмута на запад.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 374-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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