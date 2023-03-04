Україна підсилює район елітними військами – розвідка Британії про оборону Бахмута

Березень, 04 в 10:15

Тиск на Сили оборони України в районі Бахмута Донецької області посилюється. Інтенсивні бої точаться в місті та навколо нього.

Так ситуацію довкола Бахмута коментують у розвідці Міноборони Великої Британії.

За інформацією, яка є в розпорядженні британського оборонного відомства, регулярна армія РФ та приватна військова компанія Вагнера просунулися до північних околиць міста.

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Територія, яку утримує Україна, є таким собі виступом, тому війська РФ опинилися під загрозою атак відразу з трьох боків.

Нині, зазначають британські розвідники, Україна підсилює район елітними підрозділами.

А після підриву двох ключових мостів, зокрема й життєво важливого, що з’єднує населений пункт з останнім основним шляхом із Бахмута до Часового Яру, постачання для ЗСУ стають все більш обмеженими.

Як наголосили в Інституті вивчення війни, один міст було знищено через річку Бахмутівка на північному сході Бахмута та ще один – уздовж траси Хромове – Бахмут на захід від Бахмута.

На переконання американських аналітиків, знищення мостів із запобіжною метою, імовірно, свідчить про прагнення українських військ перешкодити руху Росії в східному Бахмуті та обмежити потенційні шляхи виходу Росії з Бахмута на захід.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 374-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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