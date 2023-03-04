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Факты / Україна

Уже в апреле новоизбранный президент Чехии планирует посетить Киев – СМИ

Малиновская Ангелина, редактор ленты
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Уже в апреле новоизбранный президент Чехии планирует посетить Киев – СМИ

Новоизбранный президент Чехии Петр Павел намерен организовать политическое турне, в которое входит и Украина, в первые 100 дней своего пребывания на должности главы государства.

Об этом сообщает Ceske Noviny.

В рамках турне Павел намерен посетить все соседние страны. Первым пунктом станет Словакия, туда Павел намерен приехать сразу после своей инаугурации, которая состоится 9 марта. Затем он отправится в Польшу и Германию (в Берлине Павел будет 21 и 22 марта), а уже в апреле посетит Киев.

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СМИ отметили, что визит в Украину Павел планирует совершить сразу после поездки в Брюссель, которая пройдет в тот же месяц. В Венгрии у него запланирована встреча в штаб-квартире ЕС и НАТО.

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Сам Петр Павел отметил, что своим турне он планирует показать, что Чехия возвращается к активному подходу во внешней политике на уровне главы государства.

– Я не считаю, что в этот период мне нужно ехать куда-то еще, потому что я действительно считаю наше соседство приоритетным, – объяснил он выбор стран для визита.

Фото: General Pavel

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