Вже у квітні новообраний президент Чехії планує відвідати Київ – ЗМІ

Березень, 04 в 21:18

Новообраний президент Чехії Петр Павел має намір організувати політичне турне, в яке входить і Україна, у перші 100 днів свого перебування на посаді глави держави.

Про це повідомляє Ceske Noviny.

У рамках турне Павел має намір відвідати всі сусідні країни. Першим пунктом зупинки стане Словаччина, туди Павел має намір приїхати відразу після своєї інавгурації, яка відбудеться 9 березня. Потім він поїде до Польщі та Німеччини (у Берліні Павел буде 21 і 22 березня), а вже у квітні відвідає Київ.

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ЗМІ зазначили, що візит в Україну Павел планує здійснити відразу після поїздки в Брюссель, яка пройде того ж місяця. В Угорщині у нього запланована зустріч у штаб-квартирі ЄС й НАТО.

Сам Петр Павел зазначив, що своїм турне він планує показати, що Чехія повертається до активного підходу до зовнішньої політики на рівні голови держави.

– Я не вважаю, що в цей період мені потрібно їхати кудись ще, тому що я дійсно вважаю наше сусідство пріоритетним, – пояснив він вибір країн для візиту.

Фото: General Pavel