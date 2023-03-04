Есть несколько аспектов: Игнат объяснил, какие самолеты нужны Украине

Март, 04 в 11:42

Сейчас Украине нужен многоцелевой самолет, чтобы защитить небо от крылатых ракет и беспилотников.

Об этом заявил в эфире телемарафона спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, отвечая на вопрос ведущего ICTV Вадима Карпьяка о том, нужен ли Украине один тип самолета, или два-три, как заявлял на днях глава Минобороны Алексей Резников.

— Здесь надо разделить на несколько аспектов. Возьмем Польшу. У них сейчас истребители МиГ-29 рядом с F-16 стоят. Так же у них есть бомбардировщик Су-22. Поэтому первый момент — сколько нам нужно уже сейчас для достижения определенных задач. Это перекрытие воздушного пространства прежде всего, поэтому нам нужен многоцелевой самолет, чтобы защитить наши города от ракетного терроризма, то есть чтобы сбивать крылатые ракеты и Шахеды, — объяснил он.

Другим важным моментом Игнат назвал способность контролировать воздушное пространство над оккупированными территориями. Речь идет о самолетах, которые вместе с ПВО будут помогать сухопутным войскам освобождать их от российских захватчиков.

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— Еще один момент — это в мирное время заменить полностью авиационный парк советской техники современными многоцелевыми самолетами. Какой это будет самолет и сколько будет типов — один или два — будет решаться, видимо, позже, — подытожил Игнат.

Ранее министр обороны Алексей Резников в интервью немецкому изданию Bild выразил убеждение, что Запад предоставит Украине несколько типов истребителей, один из которых будет основным самолетом для ВСУ.