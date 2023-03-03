Я уверен, что у нас будет два-три типа — Резников о предоставлении Западом истребителей

Март, 03 в 12:13

Запад предоставит Украине несколько типов истребителей. Один из них будет основным самолетом для Вооруженных сил.

Об этом в интервью немецкому изданию Bild рассказал министр обороны Украины Алексей Резников.

– Я уверен, что у нас будет два-три типа истребителей. Будет один основной самолет, и это будет зависеть от того, какой из них лучше для Украины. Для наших аэродромов, для наших инженеров, для обслуживания, — сказал он.

Резников отметил, что, по его мнению, война может закончиться в этом году победой Украины. Единственный сценарий на будущее, это освобождение всех временно оккупированных территорий до признанных границ 1991 года.

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– Я оптимист, я вижу ситуацию на поле боя, вижу развитие поддержки и действительно вижу, что есть шанс, что эта война закончится нашей победой в этом году. Я серьезно думаю об этом, я много знаю, и это вселяет в меня оптимизм. Оптимист — это информированный реалист, — заявил министр.

По мнению Резникова, угрозы со стороны тактического ядерного оружия России — нет.

– Они получили четкий сигнал от Китая и Индии о ядерном оружии. Это блеф, я знаю россиян. Использование ядерного оружия не даст им того, чего они хотят, — отметил Резников.

Как мы рассказывали ранее украинская военная авиация значительно уступает российской. Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат считает, что количество вооружения и имеющиеся технологии играют ключевую роль в обеспечении контроля над воздушным пространством.

Напомним, Франция рассматривает возможность передать Киеву истребители Mirage 2000.