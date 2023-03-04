Є кілька аспектів: Ігнат пояснив, які літаки потрібні Україні

Березень, 04 в 11:42

Наразі Україні потрібен багатоцільовий літак, щоб захистити небо від крилатих ракет та безпілотників.

Про це заявив в ефірі телемарафону речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, відповідаючи на запитання ведучого ICTV Вадима Карп’яка щодо того, чи Україні потрібен один тип літака, чи два-три, як заявляв днями глава Міноборони Олексій Резніков.

– Тут треба розділити на кілька аспектів. Візьмемо Польщу. У них зараз винищувачі МіГ-29 поруч з F-16 стоять. Так само у них є бомбардувальник Су-22. Тому перший момент – скільки нам потрібно вже зараз для досягнення певних завдань. Це перекриття повітряного простору передусім, тому нам потрібний багатоцільовий літак, щоб захистити наші міста від ракетного тероризму, тобто щоб збивати крилаті ракети та Шахеди, – пояcнив він.

Іншим важливим моментом Ігнат назвав спроможність контролювати повітряний простір над окупованими територіями. Йдеться про літаки, які разом з ППО допомагатимуть сухопутним військами звільняти їх від російських загарбників.

Зараз дивляться

– Ще один момент – це в мирний час замінити повністю авіаційний парк радянської техніки сучасними багатоцільовими літаками. Який це буде літак і скільки буде типів – один чи два – вирішуватиметься, мабуть, пізніше, – підсумував Ігнат.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков в інтерв’ю німецькому виданню Bild висловив переконання, що Захід надасть Україні кілька типів винищувачів, один з яких буде основним літаком для ЗСУ.