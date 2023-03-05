Минус 930 оккупантов и 45 единиц техники: потери РФ за минувшие сутки

Март, 05 в 8:26

С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла 153 120 своих военных, из них 930 оккупантов украинские защитники ликвидировали за минувшие сутки.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Другие потери России 24.02.22 по 05.03.23:

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танков — 3414 (+5) ед,

боевых бронированных машин — 6692 (+9) ед,

артиллерийских систем — 2426 (+12) ед,

РСЗО — 488 (+1) ед,

средств ПВО — 248 (+1) ед,

самолетов — 302 (+0) ед,

вертолетов — 289 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 2071 (+5),

крылатых ракет — 873 (+0),

кораблей / катеров — 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 5299 (+10) ед,

специальной техники — 232 (+2).

Полномасштабная война в Украине длится уже 375-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.