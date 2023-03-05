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Факты / Україна

Минус 930 оккупантов и 45 единиц техники: потери РФ за минувшие сутки

Бедрак Виктория, редактор ленты
Минус 930 оккупантов и 45 единиц техники: потери РФ за минувшие сутки
Фото: Генштаб ВСУ

С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла 153 120 своих военных, из них 930 оккупантов украинские защитники ликвидировали за минувшие сутки.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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  • специальной техники — 232 (+2).

Полномасштабная война в Украине длится уже 375-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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Источник: Генштаб ВСУ
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