Минус 930 оккупантов и 45 единиц техники: потери РФ за минувшие сутки
Фото: Генштаб ВСУ
С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла 153 120 своих военных, из них 930 оккупантов украинские защитники ликвидировали за минувшие сутки.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Другие потери России 24.02.22 по 05.03.23:
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- танков — 3414 (+5) ед,
- боевых бронированных машин — 6692 (+9) ед,
- артиллерийских систем — 2426 (+12) ед,
- РСЗО — 488 (+1) ед,
- средств ПВО — 248 (+1) ед,
- самолетов — 302 (+0) ед,
- вертолетов — 289 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2071 (+5),
- крылатых ракет — 873 (+0),
- кораблей / катеров — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5299 (+10) ед,
- специальной техники — 232 (+2).
Полномасштабная война в Украине длится уже 375-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.