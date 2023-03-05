Через брак боєприпасів. Росіян відправляють на штурм позицій ЗСУ з лопатами – британська розвідка

Березень, 05 в 11:27

Командування РФ продовжує наполягати на наступальних діях, кидаючи у бій погано оснащених військових.

Про це повідомляє британська розвідка.

Так, наприкінці лютого 2023 року російські мобілізовані резервісти розповіли, що їм наказали штурмувати український бетонний опорний пункт, озброєними лише “вогнепальною зброєю та лопатами”. Зазначено, що швидше за все йдеться про саперні лопати, які використовуються солдатами РФ для рукопашного бою.

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– Смертоносність стандартного траншейного інструменту МПЛ-50 особливо міфологізована у Росії. Піхотна лопата мало змінилась з того часу, як була розроблена в 1869 році, однак вона продовжує використовуватися як зброя, висвітлюючи жорстокість і низькотехнологічність бойових дій, які стали характерними для більшої частини війни, – йдеться у повідомленні.

У британській розвідці також додають, що останні дані свідчать, що у війні РФ проти України почастішали випадки ближнього бою.

– Ймовірно, це результат того, що російське командування продовжує наполягати на наступальних діях, до яких залучена в основному піхота за меншої підтримки артилерійського вогню через брак боєприпасів у РФ, – підкреслюють у відомстві.

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила 153 120 своїх військових, з них 930 окупантів українські захисники ліквідували за минулу добу.

Джерело: Міноборони Великої Британії