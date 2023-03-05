Мінус 930 окупантів і 45 одиниць техніки: втрати РФ за минулу добу

Березень, 05 в 8:26

З початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила 153 120 своїх військових, з них 930 окупантів українські захисники ліквідували за минулу добу.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Інші втрати Росії 24.02.22 по 05.03.23:

Зараз дивляться

танків ‒ 3414 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 6692 (+9) од,

артилерійських систем – 2426 (+12) од,

РСЗВ – 488 (+1) од,

засобів ППО ‒ 248 (+1) од,

літаків – 302 (+0) од,

гелікоптерів – 289 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2071 (+5),

крилатих ракет ‒ 873 (+0),

кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5299 (+10) од,

спеціальної техніки ‒ 232 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 375-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.