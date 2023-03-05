Мінус 930 окупантів і 45 одиниць техніки: втрати РФ за минулу добу
Фото: Генштаб ЗСУ
З початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила 153 120 своїх військових, з них 930 окупантів українські захисники ліквідували за минулу добу.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Інші втрати Росії 24.02.22 по 05.03.23:
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- танків ‒ 3414 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6692 (+9) од,
- артилерійських систем – 2426 (+12) од,
- РСЗВ – 488 (+1) од,
- засобів ППО ‒ 248 (+1) од,
- літаків – 302 (+0) од,
- гелікоптерів – 289 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2071 (+5),
- крилатих ракет ‒ 873 (+0),
- кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5299 (+10) од,
- спеціальної техніки ‒ 232 (+2).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 375-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.