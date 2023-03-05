ВСУ уничтожили артиллерийскую пушку, РСЗО и склад боеприпасов РФ на Кинбурнской косе
В Николаевской области ВСУ уничтожили одну артиллерийскую пушку, реактивную систему залпового огня, а также склад боеприпасов РФ.
Об этом сообщают в ОК Юг.
– Эффективная работа наших ракетно-артиллерийских подразделений путем нанесения точных выверенных ударов по огневым позициям врага на Кинбурнской косе вычеркнула из использования одну артиллерийскую пушку и реактивную систему залпового огня.
Торжественным фейерверком отозвался и склад боеприпасов, который оккупанты держали на косе, — говорится в сообщении.
Враг продолжает обстреливать населенные пункты Николаевской области с Кинбурнской косы.
За минувшие сутки зафиксировано 85 вражеских обстрелов, в основном по жилым кварталам, частным дворам, а также по портовой инфраструктуре.
– 1 человек погиб, 3 гражданских получили ранения различной степени тяжести, — отмечают в командовании.
Напомним, войска РФ продолжают готовиться к возможным ракетным атакам по Украине.
На утро 5 марта в Черном находится 16 вражеских кораблей, среди которых 4 ракетоносителя: два надводных, два подводных, общим залпом до 20 Калибров.