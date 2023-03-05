ЗСУ знищили артилерійську гармату, РСЗВ та склад боєприпасів РФ на Кінбурнській косі

Березень, 05 в 13:42

На Миколаївщині ЗСУ знищили одну артилерійську гармату, реактивну систему залпового вогню, а також склад боєприпасів РФ.

Про це повідомляють в ОК Південь.

– Ефективна робота наших ракетно-артилерійських підрозділів шляхом завдання точних вивірених ударів по вогневих позиціях ворога на Кінбурнській косі викреслила з використання одну артилерійську гармату та реактивну систему залпового вогню. Урочистим феєрверком відгукнувся і склад боєприпасів, що окупанти тримали на косі, – йдеться у повідомленні.

Ворог продовжує обстрілювати населені пункти Миколаївської області з Кінбурнської коси.

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За минулу добу зафіксовано 85 ворожих обстрілів, в основному по житлових кварталах, приватних подвір’ях, а також по портовій інфраструктурі.

– 1 людина загинула, 3 цивільних мешканців дістали поранення різного ступеня тяжкості, – зазначають у командуванні.

Нагадаємо, війська РФ продовжують готуватись до можливих ракетних атак по Україні.

На ранок 5 березня у Чорному перебуває 16 ворожих кораблів, серед яких 4 ракетоносії: два надводних, два підводних, загальним залпом до 20 Калібрів.